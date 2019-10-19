Александра Степанова: Отрыв очень большой – мы собой недовольны Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на Skate America.

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, подвела итоги ритм-танца на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«По ощущениям очень странно, – приводит Sport24.ru слова 24-летней Степановой. – Понимаем, какие были недочеты, но уровни еще не видели. Отрыв очень большой. На сегодняшний день мы собой недовольны.

Первые мысли о необычной обстановке в отеле с игровыми автоматами? Было забавно увидеть это впервые в жизни. Мы никогда не были в казино. Для нас это посмотреть и удивиться, атмосферно и все».

Отметим, что после пересчета оценок Степанова и Букин уступают 3,06 балла лидирующим американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Прокаты произвольного танца пройдут в ночь на воскресенье. Начало – 4:50 (мск).