Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше Туктамышева занимает пятое место после короткой программы Skate America.

Тренер чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин высказался о выступлении фигуристки в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Ну, не сложилось, – приводит ТАСС слова Мишина. – Она была готова гораздо лучше, была готова бороться за самые высокие места. Но не получилось».

Напомним, Туктамышева чисто исполнила тройной аксель, после чего допустила ошибку на приземлении с каскада тройной тулуп – тройной тулуп. А на тройном лутце судьи поставили ей недокрут. В итоге оценка фигуристки составила 67,28 балла, она занимает пятое место.

Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).