Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Степанова и Букин, занимавшие второе место после ритм-танца, стали лучшими в произвольной программе, получив за свой прокат 124,66 балла. В сумме российская пара набрали 206,57 балла. Победу одержали Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55) из США. Третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).
Добавим, что россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (181,82), а Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли итоговое девятое место (166,51).
Ранее на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин, набрав в сумме 253,55 балла.
Гран-при Skate America
Лас-Вегас (США)
Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66
2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 124,58
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14
7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05
8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72
Итоговый результат
1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 209,55
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55
7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03
8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 166,51.