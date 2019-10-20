Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Степанова и Букин, занимавшие второе место после ритм-танца, стали лучшими в произвольной программе, получив за свой прокат 124,66 балла. В сумме российская пара набрали 206,57 балла. Победу одержали Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55) из США. Третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).

Добавим, что россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (181,82), а Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли итоговое девятое место (166,51).

Ранее на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин, набрав в сумме 253,55 балла.

Гран-при Skate America

Лас-Вегас (США)

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 124,58

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14

7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05

8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72

Итоговый результат

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 209,55

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55

7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03

8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 166,51.