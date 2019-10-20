Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья Россиянка Анна Щербакова, для которой это дебютный сезон во взрослом фигурном катании, стала первой на турнире Skate America в одиночных соревнованиях среди женщин.

Загрузка... 15-летняя российская фигуристка, занимавшая после короткой программы четвертую строчку, получила 160,16 балла за прокат произвольной программы и, набрав по сумме 227,76 балла, заняла первое место на первом этапе серии Гран-при. Второе место заняла Брэди Теннел (216,14) из США. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (205,97). Добавим, что следующий этап Гран-при пройдет в Канаде с 25 по 27 октября.