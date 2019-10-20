Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев считает, что российская фигуристка Анна Щербакова на этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе была технически сильнее всех соперниц.

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- Знаю, что Анна владеет несколькими четверными прыжками. Она технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах. Анна с такой легкостью обходит соперниц, им догонять очень тяжело. Хорошо бы ей все это сохранить, а я очень рад за нее. Основная сложность будет заключаться в ее переходном возрасте, когда ей будет 16 или 17, будет намного труднее, чем сейчас, - передает слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что 15-летняя Щербакова после короткой программы занимала четвертую строчку. За прокат произвольной программы российская фигуристка получила 160,16 балла и, набрав в сумме 227,76 балла, обошла американку Брэди Теннел (216,14) и еще одну россиянку Елизавету Туктамышеву (205,97).