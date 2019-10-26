Трусова идет третьей после короткой программы Skate Canada, Медведева – шестая

Японская фигуристка Рика Кихира выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.
17-летняя Кихира получила от судей 81,35 балла и опережает Ю Ен из Южной Кореи (78,22). На третьем месте идет дебютантка этапов взрослого Гран-при – Александра Трусова (74,40), которая чисто исполнила все элементы – двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала шестой результат. 19-летняя фигуристка упала на тройном лутце и получила 62,89 балла. Седьмое место занимает еще одна представительница России – Серафима Саханович (62,63).
Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).
Келоуна (Канада)
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 81,35
2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22
3. Александра Трусова (Россия) – 74,40…
6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89
7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63