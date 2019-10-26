Бойкова и Козловский занимают первое место после короткой программы на Skate Canada - Советский спорт
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26 октября 2019 06:31Фигурное катаниеЛипкин Антон

Бойкова и Козловский занимают первое место после короткой программы на Skate Canada

Тарасова и Морозов – третьи.

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.

Бойкова и Козловский установили личный рекорд, получив от судей 76,45 балла. Вторыми идут канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (75,50). Третий результат показали двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,57).

Произвольная программа у спортивных пар начнется в ночь на воскресенье в 2:55 (мск).

Келоуна (Канада)
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Пары
Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 76,45 (личный рекорд)
2. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) – 75,50
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 73,57

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