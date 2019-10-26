Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой Судьи поставили японцу 109,60 балла.

Загрузка...

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.

24-летний японец получил от судей 109,60 балла и опережает американца Камдена Пулкинена (89,05) и канадца Нам Нгуена (84,08).

Единственный представитель России Андрей Лазукин набрал 78,99 балла и идет шестым.

Произвольная программа у мужчин начнется в ночь на воскресенье в 4:32 (мск).

Келоуна (Канада)

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,60

2. Камден Пулкинен (США) – 89,05

3. Нам Нгуен (Канада) – 84,08…

6. Андрей Лазукин (Россия) – 78,99