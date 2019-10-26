Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.
24-летний японец получил от судей 109,60 балла и опережает американца Камдена Пулкинена (89,05) и канадца Нам Нгуена (84,08).
Единственный представитель России Андрей Лазукин набрал 78,99 балла и идет шестым.
Произвольная программа у мужчин начнется в ночь на воскресенье в 4:32 (мск).
Келоуна (Канада)
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Мужчины
Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,60
2. Камден Пулкинен (США) – 89,05
3. Нам Нгуен (Канада) – 84,08…
6. Андрей Лазукин (Россия) – 78,99
Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона «Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 24.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав СКА потерпел четвертое поражение подряд. Когда такое было? Лига выписала главному тренеру «Амура» штраф, СКА проиграл в четвертый раз подряд, «Нефтехимик» довел серию побед до четырех, с поражений дебютировали в новых командах вратари Кочетков и Самонов. 22.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:05 Бокс Усачев Владислав Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн Президент «Старой синьоры» на совете директоров поставил задачу сделать клуб одним из финансовых лидеров европейского футбола. 24.10.2019 15:00 Футбол Зибрак Артем Что происходит с ЦСКА во вторых таймах? «Ференцварош» вырвал победу в Москве Армейцам не помогли даже флюиды Конора Макгрегора, пришедшего поболеть за россиян в Лиге Европы. 24.10.2019 22:00 Футбол Зибрак Артем