Ханю выиграл Skate Сanada, Лазукин стал восьмым - Советский спорт
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27 октября 2019 06:57Фигурное катание

Ханю выиграл Skate Сanada, Лазукин стал восьмым

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал победителем в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada.

Японский фигурист получил за произвольную программу 212,99 балла, набрав по сумме двух программ 322,59 балла. Вторым стал канадец Нам Нгуен (262,77), третье место занял японец Кейдзи Танака (250,02).

Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место (212,07).

Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Келоуна (Канада)
Мужчины

Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 322,59
2. Нам Нгуен (Канада) – 262,77
3. Кейдзи Танака (Япония) – 250,02
4. Камден Пулкинен (США) – 244,78
5. Денис Васильев (Латвия) – 227,40
6. Маттео Риццо (Италия) – 223,78
7. Николя Надо (Канада) – 222,33
8. Андрей Лазукин (Россия) – 212,07
9. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 211,63
10. Роман Садовский (Канада) – 204,35

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 212,99
2. Нам Нгуен (Канада) – 178,69
3. Кейдзи Танака (Япония) – 169,91
4. Камден Пулкинен (США) – 155,73
5. Маттео Риццо (Италия) – 153,66
6. Николя Надо (Канада) – 147,11
7. Денис Васильев (Латвия) – 143,39
8. Роман Садовский (Канада) – 139,06
9. Брендан Керри (Австралия) – 137,02
10. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 135,99
11. Поль Фентц (Германия) – 135,92
12. Андрей Лазукин (Россия) – 133,08

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