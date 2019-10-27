Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой на Гран-при Канады.

- Трусова упала на первом прыжке, но это не помешало ей выиграть с мировым рекордом. Александра упала в самом начале с очень сложного элемента - четверного сальхова, но не дрогнула, не поплыла, а продолжила кататься, как ни в чем не бывало, и прекрасно откатала остальную часть программы. Наша юная фигуристка показала чемпионский характер.

После сальхова Саша тут же исполнила еще более сложный прыжок – четверной лутц, который далеко не у всех мужчин есть в арсенале, а в конце сложнейший каскад - тройной лутц-тройной риттбергер. Этот каскад не все исполняют даже в начале программы.

Александра вундеркинд, с таким арсеналом она может бороться за призовые места на мужских турнирах. Она по своей манере напоминает Нэйтона Чена.