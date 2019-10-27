Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок - Советский спорт
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27 октября 2019 10:59Фигурное катание

Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок

Призер Олимпиады, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух - о выступлении россиянки Евгении Медведевой на Skate Canada.

- Хочу похвалить Женю, ей сегодня было очень тяжело выступать после того, что было вчера. Она действительно была хорошо подготовлена к этому турниру, но эти страшные ошибки практически закрыли ей дорогу на пьедестал.

Заметна хорошая подготовка Медведевой по ее чистому исполнению. Она прибавила относительно себя. Не говорю, что ее засудили, сейчас она выжала максимум своих возможностей.

Для борьбы на равных нужно учить четверной прыжок. Не просто говорить о нем, а уже начинать делать. Без такого козыря, как хотя бы один четверной прыжок, сейчас рассчитывать на что-то вряд ли можно, - передает слова Авербуха Sport24.ru.

Напомним, что Медведева, занимавшая шестое место после короткой программы, заняла итоговое пятое место, набрав в сумме 209,62 балла.

Выиграла соревнования российская фигуристка Александра Трусова (241,02). Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), замкнула тройку лидеров представительница Южной Кореи Ю Ен (217,49).

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