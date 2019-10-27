Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду

- О Юдзуру Ханю я все сказал вчера.Блестяще откатал произвольную программу, так же, как и короткую. Все мы от его катания получили огромное удовольствие. Будем теперь с нетерпением ждать его встречи с Нэйтоном Ченом. Жаль, что два великих фигуриста родились в одно время. Я бы им обоим отдал первое место, но, увы, это невозможно. Есть они двое и все остальные.
Их дуэль мне напоминает заочное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболе. Тоже два гения уже много лет делят между собой золотой мяч. А за ними уже идут все остальные.
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