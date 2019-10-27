Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) - Советский спорт
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27 октября 2019 22:45Фигурное катание

Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео)

Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили четверные тулупы перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

Видео опубликовано на официальной странице Трусовой в Instagram.

Россиянка стала победительницей в женском одиночном катании на втором этапе серии. Также она обновила рекорды по количеству баллов в произвольной и по сумме двух программ.

Ханю также стал первым на Skate Canada. Японский фигурист опередил ближайшего преследователя на 60 баллов по сумме двух программ.

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4T with Yuzuru Hanyu🤩👍

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

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