Американец Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Самарин – 2-й

Американский фигурист Нэтан Чен показал лучший результат по итогам короткой программы на этапе Гран-при. Он получил за свое выступление 102,48 балла.
Отметим, что вторую строчку занял россиянин Александр Самарин. В его активе 98,48 балла. Соотечественник Самарина – Сергей Воронов расположился на 7-й позиции, а еще один спортсмен из России – Антон Шулепов занимает 11-ю строчку.
Гренобль (Франция)
Гран-при. 3-й этап
Мужчины. Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 102,48
2. Александр Самарин (Россия) – 98,48
3. Кевин Аймо (Франция) – 82,50
4. Шома Уно (Япония) – 79,05
5. Морис Квителашвили (Грузия) – 78,79
6. Ромен Понсар (Франция) – 77,48
7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60
8. Даниэль Самохин (Израиль) – 70,84
9. Николя Надо (Канада) – 69,42
10. Томоки Хиваташи (США) – 68,70
11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67