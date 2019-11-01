Американец Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Самарин – 2-й - Советский спорт
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01 ноября 2019 18:45Фигурное катаниеГичунцев Артур

Американец Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Самарин – 2-й

Соревнования проходят в городе Гренобль (Франция).

Американский фигурист Нэтан Чен показал лучший результат по итогам короткой программы на этапе Гран-при. Он получил за свое выступление 102,48 балла.

Отметим, что вторую строчку занял россиянин Александр Самарин. В его активе 98,48 балла. Соотечественник Самарина – Сергей Воронов расположился на 7-й позиции, а еще один спортсмен из России – Антон Шулепов занимает 11-ю строчку.

Гренобль (Франция)
Гран-при. 3-й этап
Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,48
2. Александр Самарин (Россия) – 98,48
3. Кевин Аймо (Франция) – 82,50
4. Шома Уно (Япония) – 79,05
5. Морис Квителашвили (Грузия) – 78,79
6. Ромен Понсар (Франция) – 77,48
7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60
8. Даниэль Самохин (Израиль) – 70,84
9. Николя Надо (Канада) – 69,42
10. Томоки Хиваташи (США) – 68,70
11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67

фиг

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