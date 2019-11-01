Американец Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Самарин – 2-й Соревнования проходят в городе Гренобль (Франция).

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Американский фигурист Нэтан Чен показал лучший результат по итогам короткой программы на этапе Гран-при. Он получил за свое выступление 102,48 балла.

Отметим, что вторую строчку занял россиянин Александр Самарин. В его активе 98,48 балла. Соотечественник Самарина – Сергей Воронов расположился на 7-й позиции, а еще один спортсмен из России – Антон Шулепов занимает 11-ю строчку.

Гренобль (Франция)

Гран-при. 3-й этап

Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,48

2. Александр Самарин (Россия) – 98,48

3. Кевин Аймо (Франция) – 82,50

4. Шома Уно (Япония) – 79,05

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 78,79

6. Ромен Понсар (Франция) – 77,48

7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60

8. Даниэль Самохин (Израиль) – 70,84

9. Николя Надо (Канада) – 69,42

10. Томоки Хиваташи (США) – 68,70

11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67