Александр Самарин: Понимал, что ошибка на акселе будет мне дорого стоить Российский фигурист Александр Самарин после короткой программы прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при во Франции.

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– Ошибка на прыжке (тройном акселе) помешала мне набрать гроссмейстерскую сумму баллов (100). Я понимал, что если (лидер соревнований американец Натан) Чен чисто откатал, то ошибка на акселе будет мне дорого стоить, – приводит слова Самарина «РИА Новости».

Добавим, что третий этап Гран-при стартовал в пятницу в Гренобле. По итогам короткой программы Самарин набрал 98,48 балла, заняв промежуточное второе место.