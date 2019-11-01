Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Загитова – 2-я Соревнования проходят в Гренобле.

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей короткой программы на этапе Гран-при во Франции, набрав 76,55 балла.

На второй позиции расположилась ее соотечественница Алина Загитова, которую лишили одного балла за превышение временного лимита. Третью строчку заняла Мэрайя Белл из США.

Добавим, что еще одна фигуристка из России Мария Сотскова заняла 11-ю строчку.

Гренобль (Франция)

Гран-при. 3-й этап

Internationaux de France

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 76,55

2. Алина Загитова (Россия) – 74,24

3. Мэрайя Белл (США) – 70,25

4. Старр Эндрюс (США) – 66,59

5. Вакаба Хигути (Япония) – 64,78

6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08

7. Юна Сираива (Япония) – 63,12

8. Леа Серна (Франция) – 62,43

9. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 56,35

10. Николь Шотт (Германия) – 54,43

11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38