Алена Косторная: Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу

Россиянка Алена Косторная поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.
Напомним, 16-летняя уроженка Москвы заняла первое место, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
«Немного обидно. Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу, не получилось, значит надо двигаться дальше. Впереди произвольная программа, мой образ в ней (Белла из фильма «Сумерки») мне больше нравится, я более четко могу в ней выразить себя, много раз смотрела этот фильм, а также «Дневники вампира», так что я очень хорошо понимаю, что катаю», – сказала Косторная, чьи слова приводит ТАСС.
Произвольная программа пройдет в субботу.
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