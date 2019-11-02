Алена Косторная: Приятно, что смогла показать свой максимум Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свой дебют на взрослом уровне.

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- Приятно, что смогла показать свой максимум, но, очевидно, есть то, что можно исправить. В целом это было хорошее начало для меня на взрослом уровне, - передает слова фигуристки Международный союз конькобежцев.

Напомним, что в пятницу Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции.