Сергей Шахрай: У Загитовой изумительно красивая программа с хорошей хореографией - Советский спорт
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02 ноября 2019 12:36Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: У Загитовой изумительно красивая программа с хорошей хореографией

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Алины Загитовой на этапе Гран-при.

- У Алины Загитовой в нынешнем сезоне изумительно красивая короткая программа с хорошей хореографией. У Алины также красивое платье, в котором она смотрится очень гармонично.

У нее был недочет на каскаде, это отразилось на итоговых оценках. К тому же Алина так увлеклась, что завершила программу позднее отведенного времени. За что арбитры снизили ей оценку на один балл.

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