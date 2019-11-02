Сергей Шахрай: У Загитовой изумительно красивая программа с хорошей хореографией Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Алины Загитовой на этапе Гран-при.

- У Алины Загитовой в нынешнем сезоне изумительно красивая короткая программа с хорошей хореографией. У Алины также красивое платье, в котором она смотрится очень гармонично.

У нее был недочет на каскаде, это отразилось на итоговых оценках. К тому же Алина так увлеклась, что завершила программу позднее отведенного времени. За что арбитры снизили ей оценку на один балл.