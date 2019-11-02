Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной

- К сожалению, Косторная не идеально исполнила тройной аксель, плюс арбитр из Франции обнаружил у нее неправильное ребро на каскаде – тройной лутц-тройной тулуп. Этот арбитр был чрезмерно придирчив. Надо было сильно захотеть, чтобы увидеть эту помарку.
Уверен, была бы другая бригада или другой арбитр, оценки у Косторной были бы выше. И не сомневаюсь, что на этапе в Москве так и будет.
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