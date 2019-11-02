Сергей Шахрай: Всегда восхищался Пападакис и Сизероном, но сейчас они разочаровали Наш обозреватель Сергей Шахрай – о пары Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон на этапе Гран-при в Гренобле.

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- В танцевальном виде программы все болельщики заждались появления французской пары Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. Это мои любимые фигуристы, я всегда получаю большое удовольствие от их выступления. Но вчера они впервые меня разочаровали. Мне не понравилась их программа, ее исполнение и их костюмы. Французы всегда экстравагантны, всегда стараются удивить публику чем-то новым, но сейчас лично меня они разочаровали. Но повторю, это впервые.