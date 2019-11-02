Сергей Шахрай: Самарин составил достойную конкуренцию самому Чену

- Наконец, есть за кого поболеть российским любителям фигурного катания в соревнованиях мужчин. Александр Самарин составил достойную конкуренцию самому Нэйтону Чену. У Саши в арсенале те же сложные элементы, что и у Чена. Оба исполнили сложнейший каскад – четверной лутц-тройной тулуп. Но наш фигурист исполнил более сложный прыжок – четверной флип. Самарин сделал небольшую ошибку в тройном акселе, как впрочем, и Чен. Самарин благодаря сложным элементам набрал более высокие баллы, чем гениальный Чена, за технику.
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав Максим Боков: Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА Уроженец Санкт-Петербурга, бывший защитник «Зенита» и ЦСКА, который сейчас тренирует в академии армейцев, поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура. 01.11.2019 17:30 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев