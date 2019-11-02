Сергей Шахрай: Самарин составил достойную конкуренцию самому Чену Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Александра Самарина на этапе Гран-при в Гренобле.

- Наконец, есть за кого поболеть российским любителям фигурного катания в соревнованиях мужчин. Александр Самарин составил достойную конкуренцию самому Нэйтону Чену. У Саши в арсенале те же сложные элементы, что и у Чена. Оба исполнили сложнейший каскад – четверной лутц-тройной тулуп. Но наш фигурист исполнил более сложный прыжок – четверной флип. Самарин сделал небольшую ошибку в тройном акселе, как впрочем, и Чен. Самарин благодаря сложным элементам набрал более высокие баллы, чем гениальный Чена, за технику.