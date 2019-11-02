Мария Бутырская: Золотую медаль в Гренобле будут разыгрывать Косторная и Загитова - Советский спорт
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02 ноября 2019 13:49Фигурное катание

Мария Бутырская: Золотую медаль в Гренобле будут разыгрывать Косторная и Загитова

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась впечатлениями от женской короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.

- Алена Косторная исполнила тройной аксель, да, была небольшая ошибочка, но это же тройной аксель. Это было волнительно для нее, поэтому молодец, что решилась на такой важный старт.

Алина откатала хорошо, но не вау, как она умеет, чуть-чуть сказывается, что это старт и, может, Загитова не выступила на сто процентов, но в целом все хорошо.

Сегодня же будет легче, потому что есть запас, я не думаю, что кто-то с нашими девочками сможет побороться, золотую медаль будут разыгрывать Алена и Алина, - приводит слова Бутырской Sport24.ru.

Напомним, что Косторная показала в короткой программе результат 76,55 балла. Второе место занимает россиянка Алина Загитова (74,24), третьей идет американка Мария Белл (70,25).

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