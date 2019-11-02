Гран-при Франции. Загорски и Гурейро заняли пятое место в танцах на льду Соревнования проходят в городе Гренобль.

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон получили 222,24 балла за свое выступление в танцах на льду в рамках домашнего Гран-при по фигурному катанию. Таким образом, спортсмены заняли 1-е место.

Серебро выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (204,84 балла). Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).

Отметим, что россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили 184,44 балла и заняли 5-ю позицию.

Гран-при Франции (Гренобль)

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) –133,55

2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 124,15

3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 123,69

4. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) – 112,09

5. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) – 109,39

Итоги

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 222,24

2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 204,84

3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 203,34

4. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) – 188,18

5. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) – 184,44