Гран-при Франции. Загорски и Гурейро заняли пятое место в танцах на льду

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон получили 222,24 балла за свое выступление в танцах на льду в рамках домашнего Гран-при по фигурному катанию. Таким образом, спортсмены заняли 1-е место.
Серебро выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (204,84 балла). Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).
Отметим, что россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили 184,44 балла и заняли 5-ю позицию.
Гран-при Франции (Гренобль)
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) –133,55
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 124,15
3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 123,69
4. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) – 112,09
5. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) – 109,39
Итоги
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 222,24
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 204,84
3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 203,34
4. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) – 188,18
5. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) – 184,44