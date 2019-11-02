Косторная выиграла Гран-при Франции

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место в рамках третьего этапа Гран-при.
Сегодня, 2 ноября она получила от судей 236 баллов. Второй стала ее соотечественница – Алина Загитова, получившая от судей 216,06 балла. На третьей позиции американка Мэрайя Белл, у которой 212,88 балла.
Добавим, что Мария Сотскова, представляющая Россию, заняла последнее, 11-е место. В ее активе 144,89 балла.
Гран-при по фигурному катанию. Гренобль (Франция)
Женщины. Произвольная программа:
1. Алена Косторная (Россия) – 159,45;
2. Мэрайя Белл (США) – 142,64;
3. Алина Загитова (Россия) – 141,82;
4. Каори Сакамото (Япония) – 135,16;
5. Старр Эндрюс (США) – 113,95…
11. Мария Сотскова (Россия) – 94,51
Итоговое положение:
1. Алена Косторная (Россия) – 236,00;
2. Алина Загитова (Россия) – 216,06;
3. Мэрайя Белл (США) – 212,88;
4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24;
5. Старр Эндрюс (США) – 180,54…
11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89