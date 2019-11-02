Косторная выиграла Гран-при Франции Соревнования проходят в городе Гренобль.

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Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место в рамках третьего этапа Гран-при.

Сегодня, 2 ноября она получила от судей 236 баллов. Второй стала ее соотечественница – Алина Загитова, получившая от судей 216,06 балла. На третьей позиции американка Мэрайя Белл, у которой 212,88 балла.

Добавим, что Мария Сотскова, представляющая Россию, заняла последнее, 11-е место. В ее активе 144,89 балла.

Гран-при по фигурному катанию. Гренобль (Франция)

Женщины. Произвольная программа:

1. Алена Косторная (Россия) – 159,45;

2. Мэрайя Белл (США) – 142,64;

3. Алина Загитова (Россия) – 141,82;

4. Каори Сакамото (Япония) – 135,16;

5. Старр Эндрюс (США) – 113,95…

11. Мария Сотскова (Россия) – 94,51

Итоговое положение:

1. Алена Косторная (Россия) – 236,00;

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06;

3. Мэрайя Белл (США) – 212,88;

4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24;

5. Старр Эндрюс (США) – 180,54…

11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89