Косторная – после победы во Франции: Для дебюта, думаю, я справилась 16-летняя уроженка Москвы опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась эмоциями после победы на третьем этапе Гран-при во Франции.

«Я всегда выхожу на соревнования достаточно спокойно. Это мой первый сезон на таком высоком уровне, на меня не особо что-то давит. Делаю то, что должна. Для дебюта, думаю, я справилась.

Я как могла старалась завести зал, ведь люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального.

Мне все очень понравилось, потому что меня сильно поддерживали. Спасибо всем большое!» – цитирует россиянку Sport24.ru.