Косторная – после победы во Франции: Для дебюта, думаю, я справилась

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась эмоциями после победы на третьем этапе Гран-при во Франции.
«Я всегда выхожу на соревнования достаточно спокойно. Это мой первый сезон на таком высоком уровне, на меня не особо что-то давит. Делаю то, что должна. Для дебюта, думаю, я справилась.
Я как могла старалась завести зал, ведь люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального.
Мне все очень понравилось, потому что меня сильно поддерживали. Спасибо всем большое!» – цитирует россиянку Sport24.ru.
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