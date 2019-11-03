Сергей Шахрай: Клеопатре Загитовой не хватает царственности Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Алины Загитовой на этапе Гран-при в Гренобле.

- Увы, не все получилось у Алины Загитовой. Она исполнила прыжки с ошибками и недокрутами. На мой взгляд, ее произвольной программе, где фигуристка предстает в образе Клеопатры, пока не хватает некой царственности. Выступление Загитовой скорее напоминает погоню за прыжками. Алина чрезмерно сосредоточена на исполнении элементов, это мешает ей показать весь свой высокий класс, ту самую царственность, как раз то, к чему обязывает эта музыка.

Но сезон только начался. У Алины есть все, чтобы довести эту программу до того уровня, когда она заиграет другими красками, станет более выразительной.