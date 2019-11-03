Илья Авербух: Загитовой не надо посыпать голову пеплом преждевременно, ничего критического не произо Призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал итоги Гран-при Франции в женском одиночном катании.

- Косторная - молодец, она исполнила два тройных акселя, это говорит о том, что она очень хорошо готова. Конечно, у Алены было психологическое давление, она впервые обошла после короткой программы свою подругу по команде, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Это не могло не давить, но она блестяще справилась с этим, молодец.

Загитова в сборной? Еще начало сезона, но я не раз говорил, что попасть в сборную будет достаточно сложно, но шансы, конечно, есть, они высоки. Алине не надо посыпать голову пеплом преждевременно, ничего критического не произошло. Еще и соперницы могут ошибаться. Думаю, Алина не потеряла никаких шансов на попадание в сборную, но нужно признать, что конкуренция очень высока, - приводит слова Авербуха Sport24.ru.

Напомним, что на этапе Гран-при во французском Гренобле победу одержала российская фигуристка Алена Косторная, набрав в сумме 236,00 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).