Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что Алена Косторная была одним из фаворитов еще до старта этапа Гран-при во Франции.

- Мне понравилось выступление Алены, очень хорошо. Я был уверен, что она выступит блестяще. Мы знаем, насколько она сильна в постановках.

Не надо быть экспертом, чтобы видеть происходящее в фигурном катании. Уровень знаний среди болельщиков очень высок, они трезво могут оценивать прокаты наших спортсменов, - приводит слова Мишина «РИА Новости».

Напомним, что на этапе Гран-при во французском Гренобле победу одержала российская фигуристка Алена Косторная, набрав в сумме 236,00 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).