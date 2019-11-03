Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции - Советский спорт
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03 ноября 2019 14:00Фигурное катание

Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что Алена Косторная была одним из фаворитов еще до старта этапа Гран-при во Франции.

- Мне понравилось выступление Алены, очень хорошо. Я был уверен, что она выступит блестяще. Мы знаем, насколько она сильна в постановках.

Не надо быть экспертом, чтобы видеть происходящее в фигурном катании. Уровень знаний среди болельщиков очень высок, они трезво могут оценивать прокаты наших спортсменов, - приводит слова Мишина «РИА Новости».

Напомним, что на этапе Гран-при во французском Гренобле победу одержала российская фигуристка Алена Косторная, набрав в сумме 236,00 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

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