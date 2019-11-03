Евгений Плющенко: Если Косторная еще и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко – о выступлении Алены Косторной на этапе Гран-при во Франции.

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- Косторная сделала рывок вперед - прекрасно выполнила тройные аксели, причем три раза, и вообще она катается великолепно, она многим нравится. Она, считаю, сделала большой шаг вперед. Если она еще и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться. Ее катание, ее скольжение, ее техничность, вращения - все на высшем уровне, - цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, что Косторная, набрав в сумме 236,00 балла, одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).