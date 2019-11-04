Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма Российская фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова после выступления на третьем этапе Гран-при во Франции высказалась о возможности включения в свои программы четверных прыжков.

«Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально, – приводит ТАСС слова 17-летней Загитовой. – Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы».

Напомним, Загитова заняла второе место во Франции, набрав по сумме короткой и произвольной программ 216,06 балла. Победителем этапа стала другая российская фигуристка, также занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, – Алена Косторная, которая выполнила на турнире три тройных акселя.