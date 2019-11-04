Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 ноября 2019 13:13Фигурное катаниеЛипкин Антон

Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма

Российская фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова после выступления на третьем этапе Гран-при во Франции высказалась о возможности включения в свои программы четверных прыжков.

«Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально, – приводит ТАСС слова 17-летней Загитовой. – Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы».

Напомним, Загитова заняла второе место во Франции, набрав по сумме короткой и произвольной программ 216,06 балла. Победителем этапа стала другая российская фигуристка, также занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, – Алена Косторная, которая выполнила на турнире три тройных акселя.

Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Еще по теме:
Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале
Антон Шунин: Если бы Ордец промазал, когда забивал мяч, то ударил бы я После матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями поделились вратарь Антон Шунин и защитник Константин Рауш.   02.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже Барти выиграла Итоговый турнир WTA
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Три подвига российских вратарей, «Рейнджерс» забыл о Зибанежаде, а «Нью-Джерси» – о Гусеве Сумасшедший день в НХЛ – пять овертаймов и девять побед гостей! 03.11.2019 11:30 Хоккей Славин Виталий
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Жуткая травма Гомеша в матче «Эвертон» – «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин расплакался (фото, видео) В матче 11-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (1:1) произошел страшный эпизод. 03.11.2019 22:00 Футбол Ващенко Сергей
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
13:18 Футбол Мариу признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре
13:13 Фигурное катание Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма
13:08 Футбол Александр Бубнов: «Крылья Советов» дома должны побеждать «Рубин»
13:07 Футбол СМИ: «Бавария» хочет пригласить Аллегри
12:50 Теннис Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA
12:48 Футбол «Урал» – «Оренбург». Стартовые составы
12:40 Футбол Сердар Азмун: Мой футбольный кумир – Златан Ибрагимович
12:27 ММА Хорхе Масвидаль: Макгрегор – карлик, я разнесу его (видео)
12:22 Футбол Александр Бубнов: В пользу «Урала» – фактор своего поля, «Оренбурга» – функциональное состояние
11:56 Футбол «Спартак» – «Арсенал» и еще два матча 15-го тура РПЛ
11:49 ММА В инстаграме опубликован проморолик к поединку Емельяненко и Кокляева
11:43 Футбол Андре Гомешу в понедельник будет сделана операция
11:33 Футбол Денис Бояринцев: «Текстильщику» не хватает класса для ФНЛ
11:21 Хоккей Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ
10:53 Олимпиада В понедельник в Катовице исполком WADA обсудит вопрос России
10:23 Хоккей Евгений Кузнецов: Сказал Вране, что на фиг эту оборону, давай, забивай третий гол
10:08 Хоккей Овечкин провел свой 1100-й матч в НХЛ
09:58 Хоккей «Чикаго» победил в овертайме «Анахайм» в 1000-м матче Гецлафа
09:17 Хоккей Хет-трик Враны помог «Вашингтону» победить «Калгари»
00:00 Формула-1 Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон оформил чемпионство, Квят – 12-й
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array