Синицина и Кацалапов с личным рекордом лидируют на Гран-при Китая после ритм-танца

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).
Синицина и Кацалапов получили от судей 85,39 балла, что стало их личным рекордом в ритм-танце.
Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (80,34), третьими – канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали шестой результат (69,19), Софья Евдокимова и Егор Базин – седьмой (64,07).
Произвольный танец пройдет в субботу. Начало – 09:30 (мск).
Чунцин (Китай)
Гран-при
4-й этап
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 85,39 (личный рекорд)
2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 80,34
3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 78,41…
6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) – 69,19
7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) – 64,07