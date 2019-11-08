Синицина и Кацалапов с личным рекордом лидируют на Гран-при Китая после ритм-танца Российская пара получила от судей 85,39 балла.

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Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

Синицина и Кацалапов получили от судей 85,39 балла, что стало их личным рекордом в ритм-танце.

Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (80,34), третьими – канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали шестой результат (69,19), Софья Евдокимова и Егор Базин – седьмой (64,07).

Произвольный танец пройдет в субботу. Начало – 09:30 (мск).

Чунцин (Китай)

Гран-при

4-й этап

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 85,39 (личный рекорд)

2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 80,34

3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 78,41…

6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) – 69,19

7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) – 64,07