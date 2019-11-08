Щербакова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при Китая Она получила от судей 73,51 балла.

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова удачно выступила со своей короткой программой на четвертом этапе Гран-при сезона-2019/20 — Shiseido Cup of China.

За свой прокат 15-летняя фигуристка получила от судейской системы ИСУ 73,51 балла, установив личный рекорд в короткой программе.

Под музыку из фильма «Парфюмер» Щербакова смогла чисто исполнить такие элементы, как двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц, а также тройной риттбергер.