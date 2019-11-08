Щербакова лидирует после короткой программа на Cup of China 15-летняя российская фигуристка установила личный рекорд.

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

15-летняя Щербакова получила от судей 73,51 балла, что стало ее новым личным рекордом. Во время проката она выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер (во второй половине программы).

Второе место занимает Сатоко Мияхара из Японии (68,91), третье – Эмблер Гленн из США (67,69).

Две воспитанницы тренера Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева (65,57) и Софья Самодурова (63,99) – показали четвертый и пятый результаты.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало – 11:30 (мск).

Чунцин (Китай)

Гран-при

4-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 73,51 (личный рекорд)

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,91

3. Эмблер Гленн (США) – 67,69

4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,57

5. Софья Самодурова (Россия) – 63,99