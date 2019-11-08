Щербакова лидирует после короткой программа на Cup of China

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).
15-летняя Щербакова получила от судей 73,51 балла, что стало ее новым личным рекордом. Во время проката она выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер (во второй половине программы).
Второе место занимает Сатоко Мияхара из Японии (68,91), третье – Эмблер Гленн из США (67,69).
Две воспитанницы тренера Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева (65,57) и Софья Самодурова (63,99) – показали четвертый и пятый результаты.
Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало – 11:30 (мск).
Чунцин (Китай)
Гран-при
4-й этап
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 73,51 (личный рекорд)
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,91
3. Эмблер Гленн (США) – 67,69
4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,57
5. Софья Самодурова (Россия) – 63,99