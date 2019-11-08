Лазукин идет восьмым после короткой программы на Cup of China - Советский спорт
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08 ноября 2019 16:02Фигурное катаниеЛипкин Антон

Лазукин идет восьмым после короткой программы на Cup of China

Лидирует китаец Хань Янь.

Российский фигурист Андрей Лазукин занимает восьмое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

21-летний фигурист получил от судей 74,31 балла, что более чем 18 баллов уступает его личному рекорду.

Лучший результат показал китаец Хань Янь (86,46), на втором месте – его соотечественник Боян Цзинь (85,43), на третьем – итальянец Маттео Риццо (81,72).

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало – 13:45 (мск).

Чунцин (Китай)
Гран-при
4-й этап
Мужчины
Короткая программа

1. Хань Янь (Китай) – 86,46
2. Боян Цзинь (Китай) – 85,43
3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72…
8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31

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