Лазукин идет восьмым после короткой программы на Cup of China Лидирует китаец Хань Янь.

Российский фигурист Андрей Лазукин занимает восьмое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

21-летний фигурист получил от судей 74,31 балла, что более чем 18 баллов уступает его личному рекорду.

Лучший результат показал китаец Хань Янь (86,46), на втором месте – его соотечественник Боян Цзинь (85,43), на третьем – итальянец Маттео Риццо (81,72).

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало – 13:45 (мск).

Чунцин (Китай)

Гран-при

4-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Хань Янь (Китай) – 86,46

2. Боян Цзинь (Китай) – 85,43

3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72…

8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31