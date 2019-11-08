Лазукин идет восьмым после короткой программы на Cup of China

Российский фигурист Андрей Лазукин занимает восьмое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).
21-летний фигурист получил от судей 74,31 балла, что более чем 18 баллов уступает его личному рекорду.
Лучший результат показал китаец Хань Янь (86,46), на втором месте – его соотечественник Боян Цзинь (85,43), на третьем – итальянец Маттео Риццо (81,72).
Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало – 13:45 (мск).
Чунцин (Китай)
Гран-при
4-й этап
Мужчины
Короткая программа
1. Хань Янь (Китай) – 86,46
2. Боян Цзинь (Китай) – 85,43
3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72…
8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31
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