Ефимова и Коровин идут шестыми после короткой программы на этапе Гран-при в Китае Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

Новости СМИ2 Китайская пара получила за прокат 80,90 балла. Второе место занимают канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,98). Замкнули тройку лидеров китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (68,50). Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин, получив от судей 63,97 балла, занимают шестую строчку. Произвольную программу пары покажут в субботу.