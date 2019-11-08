Ефимова и Коровин идут шестыми после короткой программы на этапе Гран-при в Китае - Советский спорт
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08 ноября 2019 17:34Фигурное катание

Ефимова и Коровин идут шестыми после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

Китайская пара получила за прокат 80,90 балла. Второе место занимают канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,98). Замкнули тройку лидеров китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (68,50).

Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин, получив от судей 63,97 балла, занимают шестую строчку.

Произвольную программу пары покажут в субботу.

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