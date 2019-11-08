Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной?

- Аня Щербакова порадовала своей короткой программой, откатала без единой помарки и без единого замечания. Однако судьи усмотрели у нее неточность при толчке в двойном лутце, хотя, на мой взгляд, там все было чисто. Но если захотеть можно найти неточности. Аня показала лучший результат в этом сезоне, уверен, на этом она не остановится.
По сравнению с первым этапом Гран-при Щербакова более уверенно каталась. Видно, что Аня уже чувствует себя достаточно комфортно во взрослых соревнованиях. Очевидно, что, если не случится какого-то форс-мажора, Аня первое место уже не отдаст. Осталась лишь одна интрига – улучшит ли Щербакова свой личный рекорд в произвольной программе.
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