Синицина и Кацалапов выиграли Cup of China Российская пара сохранила первое место по итогам произвольного танца.

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Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стала победителем четвертого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине.

Синицина и Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, показали втором результат в произвольном, но остались на итоговом первом месте.

Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выигравшие произвольный танец, третьими – канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Серенсен.

Софья Евдокимова и Егор Базин заняли шестое место, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – седьмое.

Чунцин (Китай)

Гран-при

4-й этап

Танцы

Итог

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 209,90

2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 208,55

3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 190,74…

6. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) – 169,27

7. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) – 169,24