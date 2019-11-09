Татьяна Тарасова: Синицина и Кацалапов идут к заветной цели Синицина и Кацалапов стали победителями этапа Гран-при в Китае.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления российской пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине.

«Они немного волновались, потому что какая-то ошибка всегда была, – сказала Тарасова в эфире «Первого канала». – Здесь, может быть, тоже были. Но они идут к своей заветной мечте, мы в них верим. И идем к ней с ними вместе.

Если от короткой программы я в совершеннейшем потрясении и в восторге - не вижу никаких вопросов, то здесь вопросы могут быть».

Напомним, Синицина и Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, но сохранили итоговое первое место по сумме двух оценок.

Теперь пара выступит на домашнем этапе Гран-при – «Кубок Ростелеком», который пройдет 15-17 ноября во дворце спорта «Мегаспорт».