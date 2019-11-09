Никита Кацалапов: Прокат произвольной программы был не плохим, но тяжелым

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, оценил прокат произвольного танца на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине.
«К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжелым, не плохим, а именно тяжелым, не все получилось чисто, получили дедакшн (снижение оценки), – приводит ТАСС слова 28-летнего Кацалапова. – В целом, мы не очень довольны, но удовлетворены тем, как боролись, держали прокат, были очень хорошо готовы к этим соревнованиям, мы все проанализируем и больше не будем допускать таких ошибок».
Напомним, Синицина и Кацалапов стали победителями Cup of China. Несмотря на то, что произвольную программу выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, российская пара сохранила первое место по сумме двух оценок.
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