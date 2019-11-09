Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья Российская фигуристка победила на своем втором этапе Гран-при.

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победителем четвертого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине.

По сумме двух оценок 15-летняя Щербакова набрала 226,04 балла, что всего на 1,72 балла хуже ее личного рекорда, установленного на первом этапе Skate America в Лас-Вегасе.

Елизавета Туктамышева показала второй результат в произвольной программе и поднялась с четвертого на третье место. Второй стала Сатоко Мияхара из Японии.

Еще одна российская фигуристка – Софья Самодурова – осталась пятой.

Напомним, Щербакова выиграла Skate America и с двумя победами обеспечила себе участие в финале Гран-при в Турине.

Чунцин (Китай)

Гран-при

4-й этап

Женщины

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) – 226,04

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 211,18

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 209,10…

5. Софья Самодурова (Россия) – 185,29