Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победителем четвертого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине.
По сумме двух оценок 15-летняя Щербакова набрала 226,04 балла, что всего на 1,72 балла хуже ее личного рекорда, установленного на первом этапе Skate America в Лас-Вегасе.
Елизавета Туктамышева показала второй результат в произвольной программе и поднялась с четвертого на третье место. Второй стала Сатоко Мияхара из Японии.
Еще одна российская фигуристка – Софья Самодурова – осталась пятой.
Напомним, Щербакова выиграла Skate America и с двумя победами обеспечила себе участие в финале Гран-при в Турине.
Чунцин (Китай)
Гран-при
4-й этап
Женщины
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) – 226,04
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 211,18
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 209,10…
5. Софья Самодурова (Россия) – 185,29