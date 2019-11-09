Анна Щербакова: Это еще не мой максимум Щербакова победила на Cup of China.

Россиянка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от победы на этапе Гран-при Cup of China.

«Думаю, это хороший старт для первого сезона на взрослом уровне, – приводит Sport24.ru слова 15-летней российской фигуристки. – Но я хочу быть еще лучше и буду для этого больше работать. Это еще не мой максимум.

Я счастлива, что отобралась в финал Гран-при. Это было моей целью. Теперь буду продолжать работу над программами и прыжками. У меня были ошибки. Постараюсь их больше не делать и кататься чисто».

Напомним, это вторая победа Щербаковой на этапах серии Гран-при. Ранее она первенствовала в американском Лас-Вегасе. Эти результаты позволили Щербаковой отобраться в финал соревнований.