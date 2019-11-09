Боян Цзинь выиграл этап Гран-при Cup of China, Лазукин - десятый

По сумме двух оценок Цзинь набрал 261,53 балла. Второе место занял его соотечественник Янь Хань (249,45). Тройку лучших замкнул - Маттео Риццо из Италии (241,88).
Отметим, что российский фигурист Андрей Лазукин набрал 210,01 балла и занял 10-е место.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Чунцин (Китай)
Мужчины
Итоговое положение
1. Боян Цзинь (Китай) – 261,53
2. Хань Янь (Китай) – 249,45
3. Маттео Риццо (Италия) – 241,88…
10. Андрей Лазукин (Россия) – 210,01
Произвольная программа
1. Боян Цзинь (Китай) – 176,10
2. Хань Янь (Китай) – 162,99
3. Киган Мессинг (Канада) – 160,56…
10. Андрей Лазукин (Россия) – 135,70
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