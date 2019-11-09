Боян Цзинь выиграл этап Гран-при Cup of China, Лазукин - десятый Китайский фигурист Боян Цзинь стал победителем четвертого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

Новости СМИ2 По сумме двух оценок Цзинь набрал 261,53 балла. Второе место занял его соотечественник Янь Хань (249,45). Тройку лучших замкнул - Маттео Риццо из Италии (241,88). Отметим, что российский фигурист Андрей Лазукин набрал 210,01 балла и занял 10-е место. Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Чунцин (Китай)

Мужчины Итоговое положение 1. Боян Цзинь (Китай) – 261,53

2. Хань Янь (Китай) – 249,45

3. Маттео Риццо (Италия) – 241,88…

10. Андрей Лазукин (Россия) – 210,01 Произвольная программа 1. Боян Цзинь (Китай) – 176,10

2. Хань Янь (Китай) – 162,99

3. Киган Мессинг (Канада) – 160,56…

10. Андрей Лазукин (Россия) – 135,70