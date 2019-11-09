Алексей Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, - об оценках российской фигуристки на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

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- Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе, - цитирует Мишина ТАСС.

Напомним, что по сумме программ Туктамышева получила от судей 209,10 балла и заняла итоговое третье место.

Добавим, что победительницей этапа стала Анна Щербакова, по сумме двух оценок набравшая 226,04 балла. Второй стала Сатоко Мияхара из Японии.