Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли этап Гран-при Cup of China, Ефимова и Коровин – восьмые

В произвольной программе китайская пара получила от судей 147,47 балла, набрав в сумме 228,37 балла. Второе место заняли их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97). Тройку лучших замкнула пара из Канады Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (190,73).
Отметим, что российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин, набрав по сумме двух программ набрав 170,19 балла, заняли последнее место.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Чунцин (Китай)
Пары
Итоговое положение
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 228,37
2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 199,97
3. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 190,73
...8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 170,19
Произвольная программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 147,47
2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 131,47
3. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 121,75
...8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 106,22