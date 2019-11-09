Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли этап Гран-при Cup of China, Ефимова и Коровин – восьмые Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун стали победителями в соревнованиях спортивных пар на четвертом в сезоне этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

В произвольной программе китайская пара получила от судей 147,47 балла, набрав в сумме 228,37 балла. Второе место заняли их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97). Тройку лучших замкнула пара из Канады Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (190,73).

Отметим, что российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин, набрав по сумме двух программ набрав 170,19 балла, заняли последнее место.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Чунцин (Китай)

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 228,37

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 199,97

3. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 190,73

...8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 170,19

Произвольная программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 147,47

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 131,47

3. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 121,75

...8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 106,22