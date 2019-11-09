Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме - Советский спорт
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09 ноября 2019 19:17Фигурное катание

Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Анны Щербаковой на этапе Гран-при Китая.

– Анна Щербакова выступала с произвольной программой на музыку из балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Щербакова покорила китайскую публику. Она чисто откатала программу, но все же арбитры нашли у Ани недочеты на ребре во время исполнения прыжков лутц – как четверных, так и тройных. Но за это Аня не получила большие минусы. Что дальше? Думаю, команда Щербаковой учтет все шероховатости при прыжках, сделает все необходимое, чтобы их не было. Теперь Ане следует сосредоточиться на том, чтобы улучшать выразительность и артистизм. Это положительно отразится на второй оценке.

Напомним, это вторая победа Щербаковой на этапах серии Гран-при. Ранее она первенствовала в американском Лас-Вегасе. Эти результаты позволили Щербаковой отобраться в финал соревнований.

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