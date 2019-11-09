Елизавета Туктамышева: У меня лишь небольшой шанс попасть в финал Гран-при Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на Гран-при Cup of China в китайском Чунцине.

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- Сегодня я чувствовала себя намного лучше, чем вчера. Довольна своим катанием. У меня лишь небольшой шанс попасть в финал Гран-при. Возможно поеду на турнир в Загребе, постараюсь хорошо откататься и подготовиться к национальному чемпионату, - передает слова Туктамышевой официальный сайт ISU.

Напомним, что по сумме двух программ Туктамышева получила от судей 209,10 балла и заняла итоговое третье место.

Добавим, что победительницей этапа стала Анна Щербакова, по сумме двух оценок набравшая 226,04 балла. Второй стала Сатоко Мияхара из Японии.