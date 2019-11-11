Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайн Орсер оценил состояние подопечной перед этапом Гран-при в Москве.

«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий.

Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее», – цитирует Орсера ТАСС.

Напомним, что российский этап Гран-при по фигурному катанию пройдет с 15 по 17 ноября в Москве.