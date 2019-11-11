Валентин Писеев: Уверен, что Щербакова, Трусова и Косторная еще прибавят Российские фигуристки выиграли все четыре завершившихся этапа Гран-при.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался о выступлении российских фигуристок на этапах Гран-при в нынешнем сезоне.

«Здорово, что все российские молодые фигуристки уверенно дебютируют во взрослом Гран-при и не тушуются перед опытными конкурентками, – приводят «Известия» слова Писеева. – Речь и об Анне Щербаковой, и об Александре Трусовой, и об Алене Косторной. Уверен, что в дальнейшем наши девушки будут еще прибавлять».

Напомним, в минувшие выходные 15-летняя Щербакова выиграла четвертый этап Cup of China в Чунцине. Ранее она победила не первом этапе Skate America в Лас-Вегасе. 15-летняя Александра Трусова стала первой на втором этапе Skate Canada в Келоуне, а 16-летняя Алена Косторная – на третьем этапе Internationaux de France в Гренобле.