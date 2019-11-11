Анна Щербакова – о группе Тутберидзе: Смотришь, как прыгают другие, и это не кажется таким трудным 15-летняя российская фигуристка выиграла свой второй этап Гран-при.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова после выступления на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине рассказала о том, как между собой уживаются фигуристки из группы Этери Тутберидзе.

«Очень хорошо уживаемся, – приводит ТАСС слова 15-летней Щербаковой. – Мы уже очень долго и много общаемся. Да и наоборот, нас это как-то подталкивает. На тренировках – учить что-то новое, более сложное. И как-то проще даже от того, что смотришь, как другие прыгают, и тебе это уже не кажется таким трудным. А вне льда мы спокойно общаемся, хорошо дружим».

Напомним, Щербакова выиграла свой второй этап в нынешнем сезоне и обеспечила себе участие в финале Гран-при, который пройдет c 5 по 8 декабря в Турине.

На двух других завершившихся этапах – в США и Франции – также победили фигуристки из группы Тутберидзе – Александра Трусова и Алена Косторная. А олимпийская чемпионка Алина Загитова стала во Франции второй.